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Массовая драка в Ленобласти закончилась перестрелкой и госпитализацией

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Вечером 7 августа возле дома № 2 по Екатерининской улице в городе Мурино в Ленинградской области произошла драка с применением пневматического оружия; в результате госпитализирован 26-летний мужчина, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет. «Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Устанавливаются все детали произошедшего», — добавили в полиции.

Telegram-канал Mash и «Фонтанка» опубликовали видео, снятое очевидцами драки, за кадром слышны звуки стрельбы. По данным Mash, в инциденте участвовали бойцы ММА, блогеры Артем Тарасов и Никита Солонин, которых в апреле прошлого года задержали за драку (как утверждал сам Тарасов) с вице-президентом Альфа-банка Андреем Сорокиным. Сотрудник с таким именем есть в списке работников ООО «Альфа Страхование».

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Фото:Никита Попов / РБК

Mash пишет, что драка началась из-за конфликта блогеров с их бывшим другом рэпером D.Masta, который также неоднократно устраивал потасовки, в том числе в ходе выступлений на рэп-батлах. В результате драки со стрельбой был ранен мастер спорта по ММА Руслан Б. — его госпитализировали в токсовскую больницу с рваными ранами, сообщает Telegram-канал. При этом сам Тарасов заявил, что проезжал мимо и оказался на месте происшествия случайно.

В то же время в комментарии «Фонтанке» блогер рассказал, что его пригласили стать «миротворцем» знакомые из Всеволожского района области. Однако, когда Тарасов приехал на Екатерининскую улицу, там началась стрельба. «Стреляла противоположная сторона. Мои друзья сказали, что они какие-то блатные. В голову ранили одного парня, Руслана», — приводит издание его слова.

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