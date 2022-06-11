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ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

Статистика ЦБ: объем наличных в обращении в начале лета вырос на 150 млрд руб.
В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ₽150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

С начала лета россияне увеличили спрос на наличные деньги: с 1 по 9 июня объем наличности в обращении вырос на 150,4 млрд руб., следует из статистики Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток вырос более чем в полтора раза — тогда объем выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков увеличился на 97,5 млрд руб.

В конце февраля, после начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций, спрос на наличность в России достигал пиковых значений: только за 25 февраля в обращение поступило 1,4 трлн руб., а значительный отток средств из банковской системы продолжался вплоть до 5 марта включительно. К этому моменту банки смогли отреагировать на внеплановое повышение ключевой ставки до рекордных 20% и ввести для клиентов-физлиц вклады с высокой доходностью. После этого наличные стали возвращаться в банковскую систему: согласно статистике ЦБ, с 6 марта по 31 мая приток средств составил 2,97 трлн руб., что перекрыло объемы эмиссии на пике кризиса (2,89 трлн руб.).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Почему изменился тренд

Устойчивый, пусть и умеренный рост объема наличных денег в обращении в первые дни июня связан с окончанием сроков трехмесячных высокодоходных вкладов, оформленных в начале марта на пике ключевой ставки, считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Не все вклады переоформляются или рефинансируются, поскольку с момента их открытия ставки успели значительно снизиться», — напоминает он. Ранее представители крупных кредитных организаций оценивали, что после истечения сроков 70–85% объема таких вкладов останутся в банковской системе.

10 июня Банк России уменьшил ключевую ставку еще на 1,5 п.п., до 9,5% годовых — уровня, который был до кризиса. Всего с апреля ЦБ провел четыре раунда смягчения денежно-кредитной политики, причем дважды снижал ставку на внеплановых заседаниях. На фоне действий ЦБ средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках упала с рекордных 20,5% годовых на начало марта до 9,8% на конец мая.

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Беликов также отмечает, что банки сейчас не испытывают большой потребности в рублевых пассивах и «проблема удержания клиентов стоит не так остро».

«Вполне возможно, часть закрывшихся вкладов уходит в кеш, но надо все же делать скидку на сезонность», — говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Он напоминает, что для начала лета типичен повышенный спрос на наличные деньги.

«Лето — период отпусков и выезда из города, это период традиционного роста спроса на наличные. Пока объемы, на мой взгляд, укладываются в сезонность — можно посмотреть сопоставимые периоды прошлых лет», — соглашается экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Как следует из данных ЦБ о состоянии денежной массы, на 1 мая объем наличных денег в обращении в России составлял 13,52 трлн руб. С начала года прирост составил 2,4%, но по сравнению с пиковыми уровнями начала марта он замедлился.

«Думаю, тенденция возврата наличных денег в банковскую систему постепенно завершается, поскольку на фоне снижения ставок по депозитам уменьшается и склонность населения к сбережению. Мы будем видеть нормализацию ситуации с наличностью, объемы притока и оттока будут сокращаться, хотя летом будет наблюдаться сезонно высокий спрос на наличность из-за сезона отпусков», — отмечает Сусин.

Донец тоже не исключает повышение спроса населения на наличность этим летом «в связи с высвобождением» банковских депозитов. «До конца года (во втором полугодии) мы ожидаем рост спроса на наличность на 400–500 млрд руб., но этот спрос будет смещен в конец года», — оценивает она.

Некоторые категории клиентов после высвобождения средств из высокодоходных вкладов направляют их на базовое потребление, допускает Беликов. «Не меньшую значимость имеют социально-экономические макрофакторы — сохраняющаяся на повышенном уровне инфляция, сокращение или стагнация реальных располагаемых доходов граждан, сокращение рабочих мест или как минимум понижение ставок в тех сегментах рынка труда, которые так или иначе были связаны с иностранными работодателями. В совокупности эти факторы негативно воздействуют на норму сбережения», — поясняет аналитик «Эксперт РА».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки наличная валюта Вклады
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