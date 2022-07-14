Вдвое больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений
Среди россиян увеличилось доверие к рублю как к валюте для хранения сбережений, а вот к евро и доллару оно значительно снизилось, следует из опроса сервиса для поиска работы SuperJob (есть у РБК).
Лучшей валютой для хранения средств россияне считают рубль — за него выступили 43% респондентов. Это почти в два раза больше, чем в январе 2022 года, и на 10% больше, чем в марте, а также выше средних значений за 15 лет исследований (максимальный уровень доверия наблюдался в 2015-м — 53%).
То же самое о долларах и евро говорят, соответственно, 12% и 5%. Для европейской валюты это минимальное значение за 15 лет, для американской — чуть ниже среднего значения за период с 2007 года. Меньше всего доллару доверяли в 2007-м и 2009-м, по 5%. Зарубежные валюты значительно сдали позиции по сравнению с январем этого года, когда евро лучшей валютой для сбережений назвали 15% опрошенных, доллар — 23%.
Опрос проводился 6—12 июля этого года среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет со всей территории страны.
57% участников опроса отметили, что считают допустимым хранить свои сбережения или их часть в рублях, доверие к доллару и евро — гораздо меньше (26 и 21% соответственно). Еще в марте этого года американскую и европейскую валюты считали надежными больше россиян — 33% и 31%. Доверие к рублю по сравнению с началом весны выросло на 10%.
В январе же этого года картина была иной: россияне сильнее доверяли именно долларам (46%) и евро (44%), за хранение сбережений в рублях выступал 41% опрошенных — меньше всего по сравнению с остальными периодами, когда проводились аналогичные исследования (2014, 2016, 2018, 2020 годы).
Уровень доверия к зарубежным валютам сейчас оказался примерно таким же, как был в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился после роста в 2014-м. Это также самый низкий уровень за все другие периоды, когда проводились подобные опросы. Рубль весной 2015-го надежной валютой считали 69%, что было близко к максимальному значению (71% в июне 2014 года). Нынешний уровень доверия к рублю соответствует среднему значению за восемь лет.