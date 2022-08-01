Папа римский посетит Казахстан

Папа римский Франциск (Фото: Riccardo De Luca / AP)

Папа римский Франциск посетит столицу Казахстана Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщила пресс-служба Ватикана в заявлении на официальном сайте. Визит состоится с 13 по 15 сентября.

Понтифик приедет по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, уточнила пресс-служба президента республики в Telegram. «В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане проходит раз в три года, первое такое мероприятие было организовано в 2003 году по инициативе экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, следует из сообщения на сайте съезда. Его целями заявлены «поиск общечеловеческих ориентиров» и осуществление «диалога религий». В шести прошедших съездах участвовали представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других религий. По итогам мероприятий были приняты различные итоговые документы — декларации и обращения, адресованные гражданам, народам и правительствам стран мира. По данным социологического мониторинга «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана», 71,9% населения страны исповедует ислам, 20,3% – христианство, 0,4% – тенгрианство, 0,2% – буддизм, столько же – иудаизм. На другие вероисповедания приходится 0,1%. Католиков среди граждан Казахстана 1,1%

Во время визита папы римского в Казахстан он может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, допускал ранее секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер. «Если патриарх и папа римский поедут туда, поверьте, встреча состоится», — говорил Галлахер.

В Казахстане ожидают, что патриарх Кирилл посетит в этом году съезд лидеров мировых и традиционных религий, говорил председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев.

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл должны были встретиться в июне в Иерусалиме, однако Ватикан решил отложить эту встречу. В РПЦ после этого заявили, что будут ждать для встречи более благоприятного времени.

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Это произошло после того, как патриарх Кирилл и Франциск провели разговор по видеосвязи о ситуации на Украине. Говоря об этом разговоре в начале мая, Франциск заявил, что первые 20 минут разговора Кирилл «читал с листка бумаги», перечисляя причины, которые оправдывают начало спецоперации на Украине. Франциск рассказал, что ответ предложил Кириллу говорить не на языке политики, а «на языке Иисуса», а также «не опускаться до путинского алтарника».

В ответ Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что при пересказе деталей разговора с патриархом Кириллом папа римский выбрал «некорректную тональность». По заявлению отдела внешних связей РПЦ, патриарх поделился «своим видением нынешней непростой ситуации» на Украине и обратил внимание понтифика на то, что «западные СМИ не говорили или практически не говорили» о некоторых фактах. Также Кирилл напомнил Франциску о том, что НАТО нарушило свое обещание не продвигаться на восток.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью глава государства Владимир Путин назвал стремление защитить жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевского режима.



В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.