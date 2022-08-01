Папа римский посетит Казахстан

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв Бизнес, 17:19
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Pro, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам Политика, 17:01
Курс юаня к рублю на Мосбирже обвалился более чем на 5% Инвестиции, 17:00
Старшая дочь Анджелины Джоли поступила в женский афроамериканский колледж Life, 16:57
Сильвестр Сталлоне раскритиковал семью продюсера «Рокки» Life, 16:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
Приложение без приложения: как компании развивают бизнес с помощью PWA Индустрия 4.0, 16:39
Умер бывший командир «Альфы», участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе Политика, 16:39
Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин Спорт, 16:37
Власти рассказали, когда излишки квартир по реновации выйдут на рынок Недвижимость, 16:32
Украинские футболистки устроили фотосессию в «позе Зеленской» Спорт, 16:28
Общество ,  
0 

Папа римский посетит Казахстан

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Riccardo De Luca / AP)

Папа римский Франциск посетит столицу Казахстана Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщила пресс-служба Ватикана в заявлении на официальном сайте. Визит состоится с 13 по 15 сентября.

Понтифик приедет по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, уточнила пресс-служба президента республики в Telegram. «В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане проходит раз в три года, первое такое мероприятие было организовано в 2003 году по инициативе экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, следует из сообщения на сайте съезда. Его целями заявлены «поиск общечеловеческих ориентиров» и осуществление «диалога религий». В шести прошедших съездах участвовали представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других религий.

По итогам мероприятий были приняты различные итоговые документы — декларации и обращения, адресованные гражданам, народам и правительствам стран мира.

По данным социологического мониторинга «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана», 71,9% населения страны исповедует ислам, 20,3% – христианство, 0,4% – тенгрианство, 0,2% – буддизм, столько же – иудаизм. На другие вероисповедания приходится 0,1%. Католиков среди граждан Казахстана 1,1%

Ватикан допустил встречу папы римского с патриархом Кириллом в Казахстане
Общество

Во время визита папы римского в Казахстан он может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, допускал ранее секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер. «Если патриарх и папа римский поедут туда, поверьте, встреча состоится», — говорил Галлахер.

В Казахстане ожидают, что патриарх Кирилл посетит в этом году съезд лидеров мировых и традиционных религий, говорил председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев.

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл должны были встретиться в июне в Иерусалиме, однако Ватикан решил отложить эту встречу. В РПЦ после этого заявили, что будут ждать для встречи более благоприятного времени.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Как подготовить компанию к привлечению частного инвестора. Полный гайд
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи

Это произошло после того, как патриарх Кирилл и Франциск провели разговор по видеосвязи о ситуации на Украине. Говоря об этом разговоре в начале мая, Франциск заявил, что первые 20 минут разговора Кирилл «читал с листка бумаги», перечисляя причины, которые оправдывают начало спецоперации на Украине. Франциск рассказал, что ответ предложил Кириллу говорить не на языке политики, а «на языке Иисуса», а также «не опускаться до путинского алтарника».

В ответ Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что при пересказе деталей разговора с патриархом Кириллом папа римский выбрал «некорректную тональность». По заявлению отдела внешних связей РПЦ, патриарх поделился «своим видением нынешней непростой ситуации» на Украине и обратил внимание понтифика на то, что «западные СМИ не говорили или практически не говорили» о некоторых фактах. Также Кирилл напомнил Франциску о том, что НАТО нарушило свое обещание не продвигаться на восток.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью глава государства Владимир Путин назвал стремление защитить жителей Донбасса от «геноцида» со стороны киевского режима.

В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.

Теги
Папа Римский Франциск патриарх Кирилл
Материалы по теме
Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады
Общество
Папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после Канады
Политика
Папа римский заявил о «лае НАТО в дверь России»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter