СК завел дело о покушении после попытки поджога орловской администрации
Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело после попытки поджога здания региональной администрации, сообщается на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении.
По данным СК, в 7:50 24 августа неизвестный «бросил во входную дверь здания [администрации] бутылку с зажигательной смесью». При этом пострадал сотрудник охраны ведомства, он получил ожоги ног.
О происшествии ранее сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале. Он написал, что в здание кинули две бутылки с зажигательной смесью, а также предположил, что «кто-то решил так отметить День независимости Украины».
Клычков подчеркнул, что инцидент не повлияет на политику властей в отношении военной операции. «Мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — заявил губернатор.
Позднее он опубликовал видео произошедшего. На кадрах видно, как неизвестный подъехал ко входу в здание на велосипеде, бросил первую бутылку, которая не взорвалась, а затем — вторую, после чего появилось пламя. В конце видео из здания выбежал мужчина.