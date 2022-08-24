СК завел дело о покушении после попытки поджога орловской администрации

Фото: Klychkov_Andrey / Telegram

Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело после попытки поджога здания региональной администрации, сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

По данным СК, в 7:50 24 августа неизвестный «бросил во входную дверь здания [администрации] бутылку с зажигательной смесью». При этом пострадал сотрудник охраны ведомства, он получил ожоги ног.

О происшествии ранее сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале. Он написал, что в здание кинули две бутылки с зажигательной смесью, а также предположил, что «кто-то решил так отметить День независимости Украины».

Клычков подчеркнул, что инцидент не повлияет на политику властей в отношении военной операции. «Мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — заявил губернатор.

Позднее он опубликовал видео произошедшего. На кадрах видно, как неизвестный подъехал ко входу в здание на велосипеде, бросил первую бутылку, которая не взорвалась, а затем — вторую, после чего появилось пламя. В конце видео из здания выбежал мужчина.