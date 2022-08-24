Во взорванной машине главы Михайловки была его приемная дочь

Иван Сушко (Фото: novorossia_win / VK)

В машине погибшего главы поселка Михайловка в Запорожской области, которую взорвали утром 24 августа, была также его приемная дочь, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В момент взрыва в машине главы администрации Михайловки <...> была приемная дочь погибшего. Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. <...> Ребенок выжил и не получил критических ранений», — написал он.

Часть Запорожской области, в том числе поселок Михайловка, контролируют российские войска. В занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации (ВГА). Областной центр — город Запорожье — контролирует Киев.

Сушко занимал пост главы ВГА Михайловки с апреля 2022 года. О том, что его машину взорвали, Рогов сообщил утром 24 августа. По его словам, под сиденье машины Сушко заложили взрывчатку. После подрыва главу поселка в критическом состоянии увезли в больницу, где он и умер. Рогов обвинил Киев в смерти чиновника.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В пресс-службе ведомства не уточнили, по какой конкретно статье его заведут.