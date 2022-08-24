Во взорванной машине главы Михайловки была его приемная дочь

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Pro, 16:21
Названы лидирующие по темпам реновации районы Москвы Недвижимость, 16:21
Путин поручил выплатить ₽10 тыс. родителям детей в ДНР, ЛНР и 3 областях Политика, 16:14
Молодой российский режиссер снимет триллер для американской киностудии Life, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:07
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:00
Херсонские власти сообщили об ударе Киева по Каховской ГЭС Политика, 16:00
Слушаю вас: как получить долговечную любовь покупателей через подкасты Pro, 15:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа из-за санкций Технологии и медиа, 15:52
В Южной Корее разработали заменитель мяса из личинок насекомых Life, 15:51
В «Адана Демирспор» оценили дебют Дзюбы словами «лучший игрок России» Спорт, 15:43
Глава коммуны в Италии обратился к экстрасенсу, чтобы найти воду Общество, 15:40
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:38
Неизвестные «заминировали» все ТЦ в Москве Общество, 15:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Во взорванной машине главы Михайловки была его приемная дочь

Иван Сушко
Иван Сушко (Фото: novorossia_win / VK)

В машине погибшего главы поселка Михайловка в Запорожской области, которую взорвали утром 24 августа, была также его приемная дочь, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В момент взрыва в машине главы администрации Михайловки <...> была приемная дочь погибшего. Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. <...> Ребенок выжил и не получил критических ранений», — написал он.

Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье
Политика
Александр Бастрыкин

Часть Запорожской области, в том числе поселок Михайловка, контролируют российские войска. В занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации (ВГА). Областной центр — город Запорожье — контролирует Киев.

Сушко занимал пост главы ВГА Михайловки с апреля 2022 года. О том, что его машину взорвали, Рогов сообщил утром 24 августа. По его словам, под сиденье машины Сушко заложили взрывчатку. После подрыва главу поселка в критическом состоянии увезли в больницу, где он и умер. Рогов обвинил Киев в смерти чиновника.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В пресс-службе ведомства не уточнили, по какой конкретно статье его заведут.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Теги
Запорожская область ребенок Военная операция на Украине
Материалы по теме
Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье
Политика
Глава поселка в Запорожье погиб в результате подрыва автомобиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter