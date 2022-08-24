«Коммерсантъ» узнал об уходе сети магазинов белья Triumph из России

Немецкий бренд нижнего белья Triumph уходит из России, компания уже начала останавливать работу своих магазинов, а последний объект планирует закрыть до 10 декабря, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке ретейла.

Собеседник издания из числа консультантов на рынке недвижимости уточнил, что компания не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала военных действий на Украине и антироссийских санкций западных стран, в связи с чем вынуждена закрывать торговые точки.

Компания Triumph основана в 1886 году в Германии. В России она появилась в 1995 году. Сеть продает нижнее белье под брендами Triumph и Sloggi.