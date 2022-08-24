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Косачев заявил об отказе Нуланд сотрудничать по лабораториям на Украине

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отказалась взаимодействовать с российской парламентской комиссией по работе американских биолабораторий на Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, передает «РИА Новости».

«Мы получили через ее (Нуланд) аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите — совершенно неубедительный», — сказал Косачев.

Отмечается, что официальное приглашение Виктории Нуланд отправили по дипломатическим каналам 25 мая.

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О том, что на территории Украины была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, заявил в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Совфед решил организовать парламентское расследование работы биолабораторий. Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн. В июне российское Минобороны заявило о наличии документов, которые подтверждают, что Минобороны Украины и США вели совместную работу по биологическим программам

В Китае также заявили о наличии на Украине американских биолабораторий. Пекин считает, что там хранятся опасные вирусы. Кроме того, китайские власти предполагают, что США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.

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Госдепартамент и Пентагон опровергли причастность к разработке биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что он — «президент адекватной страны», и оружия массового поражения на Украине не разрабатывают.

Теги
Константин Косачев Виктория Нуланд лаборатории
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