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Мишустин отправил в отставку двух зампредов правления Пенсионного фонда

Правительство России освободило Евгения Писаревского и Михаила Барбазюка от должностей заместителей председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) по их просьбе. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Писаревский и Барбазюк заняли должности зампредов ПФР в начале июня прошлого года. До этого Евгений Писаревский был финансовым уполномоченным в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, а Михаил Барбазюк занимал пост зампреда Фонда социального страхования.

Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Экономика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В конце июля Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Сергей Чирков, бывший до этого зампредом правления ПФР, стал врио главы организации, сменив на этом посту Андрея Кигима.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (его прежде возглавлял Кигим). Единый фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года.

Минтруд обещал, что после объединения организаций установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены. Для консультаций граждане смогут обращаться по старым адресам, но теперь уже в одно общее отделение. Освободившиеся после оптимизации средства направят непосредственно на повышение пенсий, заверил замглавы ведомства Андрей Пудов.

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