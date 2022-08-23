Минфин России согласился денонсировать соглашение о налогах с Украиной

Министерство финансов РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин России направил Украине ответную ноту по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов, о которой Киев уведомил Москву в июне, сообщается на сайте ведомства.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Документ был подписан в 1995 году и действовал с 2000-го. За выход из соглашения Верховная рада Украины проголосовала 22 мая этого года.

Договоренности предусматривали льготные налоговые ставки для резидентов сторон соглашения. Так, после денонсации соглашения россияне, получающие на Украине доход, должны будут платить подоходный налог в размере 15% от суммы заработка (общая ставка для всех налогоплательщиков, согласно Налоговому кодексу Украины), хотя раньше размер ставки был равен 5% для дивидендов, 0–10% — для процентных доходов и 10% — для роялти (платежи франчайзерам и владельцам лицензий).

В Минфине Украины указывали, что благодаря выходу из соглашения бюджет страны прекратит терять доходы, которые граждане Украины платили в российскую казну, а Киев перестанет обмениваться с Москвой информацией по налоговым вопросам.