На Кипре задержали угрожавшую россиянам ножом украинку

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Полиция задержала 55-летнюю украинку, которая в День российского флага (22 августа) пыталась с ножом напасть на кипрском курорте Ларнака, пишет газета Philenews.

Инцидент произошел около 21:30 накануне. Как рассказали источники газеты в полиции, группа россиян отмечала праздник, когда украинка с признаками алкогольного опьянения подбежала к ним с ножом и начала кричать.

Нападавшую задержали, ей планируют предъявить обвинения в разбое, ношении холодного оружия вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия.

22 августа в Литве суд вынес приговор местному жителю за «публичную дискриминацию в отношении русских». Осужденный «выделял их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».

Причиной для возбуждения дела против мужчины стал комментарий в соцсети, где осужденный призвал к насилию в отношении россиян. Мужчина признал вину и заявил, что сожалеет о своем высказывании и что он «в целом не против русских». Суд приговорил его к четырем месяцам ограничения свободы, штрафу в размере €500 и прохождению программы коррекции поведения.