В Белгородской области учителя будут дежурить у пешеходных переходов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал учителям дежурить у пешеходных переходов возле школ. Об этом он заявил в прямом эфире «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».
Речь идет о дежурстве учителей за час до начала уроков и еще час после их окончания, дежурство рекомендуется начать с 1 сентября.
«В больших городах количество учителей от 50 в среднем до 100. В течение двух-трех недель один или два учителя в течение дня по собственному желанию. Встретить учеников и напомнить им правила перехода, этим самым обезопасить детей, их жизнь и здоровье», — сказал Гладков в эфире.
Он отметил, что такая мера предложена, поскольку поставить Росгвардию или полицейского возле каждой школы невозможно.
«Но если вы скажете «нет», то, конечно, ни о каком принуждении здесь не идет речь, значит будем решать вопрос. Придем, сами встанем, будем встречать детей, которые ходят в вашу школу. Не переживайте, я время в своем графике найду. Детей мне жалко», — предложил глава региона.
15 августа власти Белгородской области решили перевести школы в девяти районах региона, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне, на дистанционный формат с 1 сентября.
Речь идет о Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах — они граничат с Сумской и Харьковской областями Украины. В находящихся там школах также отменили праздничные линейки.
Кроме того, власти региона рассмотрят возможность подвозить детей в другие школы, которые расположены дальше от границы. В детских садах будут работать дежурные группы.