Трое сирийских военных погибли под Алеппо после удара со стороны Турции

Турецкие военные нанесли удары по военным объектам Сирии под Алеппо, в результате чего трое сирийских военных погибли и шестеро пострадали, передает пресс-служба Минобороны Сирии.

«Сегодня днем, с 14:37 до 15:00, турецкие военные самолеты нанесли удары по некоторым военным объектам в сельской местности Алеппо, убив трех солдат и ранив еще шестерых», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ответ удары по «вооруженным объектам террористических групп», уничтожили некоторые их пункты.

Сирийское агентство Sana писало, что самолеты турецких Военно-воздушных сил совершают «интенсивные разведывательные полеты» над приграничными с Турцией сирийскими районами — Хасеке, Ракка, Алеппо.

Позже представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер заявил «РИА Новости», что сирийские курды не подтверждают, что на севере страны началась турецкая операция.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких атак не было, и мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли. Но мы заметили, что они увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе», — сказал Сакер.

В конце мая президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. 1 июня Турция официально объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии. По словам Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж.

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20 июня турецкие СМИ — телеканал TGRT Haber, газеты Türkiye и Memur — сообщили, что турецкая армия полностью завершила подготовительную работу к проведению военной операции против курдских формирований на территории Сирии.