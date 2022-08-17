Трое сирийских военных погибли под Алеппо после удара со стороны Турции
Турецкие военные нанесли удары по военным объектам Сирии под Алеппо, в результате чего трое сирийских военных погибли и шестеро пострадали, передает пресс-служба Минобороны Сирии.
«Сегодня днем, с 14:37 до 15:00, турецкие военные самолеты нанесли удары по некоторым военным объектам в сельской местности Алеппо, убив трех солдат и ранив еще шестерых», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ответ удары по «вооруженным объектам террористических групп», уничтожили некоторые их пункты.
Сирийское агентство Sana писало, что самолеты турецких Военно-воздушных сил совершают «интенсивные разведывательные полеты» над приграничными с Турцией сирийскими районами — Хасеке, Ракка, Алеппо.
Позже представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер заявил «РИА Новости», что сирийские курды не подтверждают, что на севере страны началась турецкая операция.
«Эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких атак не было, и мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли. Но мы заметили, что они увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе», — сказал Сакер.
В конце мая президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. 1 июня Турция официально объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии. По словам Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж.
20 июня турецкие СМИ — телеканал TGRT Haber, газеты Türkiye и Memur — сообщили, что турецкая армия полностью завершила подготовительную работу к проведению военной операции против курдских формирований на территории Сирии.
Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической.
РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Деятельность РПК развернута на территории еще двух государств, где проживают много курдов, — Сирии и Ирака.