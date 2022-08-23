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ФСБ ликвидировала на Урале нарколабораторию с 11 кг мефедрона

Фото: МВД ФСБ / YouTube
Фото: МВД ФСБ / YouTube

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали подпольную нарколабораторию в Белоярском районе Свердловской области, передает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 кг наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

В изготовлении и продаже наркотических веществ ФСБ подозревает двух жителей Екатеринбурга, их объявили в федеральный розыск.

Портал E1.ru уточняет, что речь идет об Алексее Цветкове, 1987 года рождения, и Григории Вараксине, 1991 года рождения. Нарколаборатория находилась в деревянном доме в деревне Марамзина, передает портал.

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В марте прошлого года ФСБ задержала в Клинском районе Подмосковья участников группировки, занимающейся производством и сбытом наркотиков. Сотрудники ведомства изъяли у них наркотическое средство α-PVP массой около 40 кг, а также лабораторное оборудование и разные химические вещества. По данным ФСБ, преступная группа производила наркотики и продавала через интернет. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

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A-PVP (альфа-пирролидинопентиофенон) — сильнодействующий психостимулятор синтетического происхождения. Согласно данным Национального института США по изучению вреда от употребления наркотиков, он вызывает паранойю и галлюцинации, которые могут привести к агрессии и членовредительству.

Теги
ФСБ нарколаборатотория Свердловская область
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