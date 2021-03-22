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ФСБ нашла в Подмосковье производившую синтетические наркотики лабораторию

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

ФСБ задержала в Подмосковье участников наркогруппировки, занимающейся производством и сбытом наркотиков, и изъяла у них несколько десятков килограммов синтетических наркотиков. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества», — говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа Московской области.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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По данным ФСБ, преступная группа производила наркотики и сбывала их через Интернет. Информацию о наркогруппировке удалось получить в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), которое грозит задержанным пожизненными сроками. Задержанным фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ФСБ продолжает искать причастных к деятельности лаборатории. 

Материал дополняется

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