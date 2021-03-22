ФСБ нашла в Подмосковье производившую синтетические наркотики лабораторию

Фото: ТАСС

ФСБ задержала в Подмосковье участников наркогруппировки, занимающейся производством и сбытом наркотиков, и изъяла у них несколько десятков килограммов синтетических наркотиков. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества», — говорится в сообщении.

Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа Московской области.

Видео: ФСБ России

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По данным ФСБ, преступная группа производила наркотики и сбывала их через Интернет. Информацию о наркогруппировке удалось получить в ходе оперативно-розыскных мероприятий.