Туроператорам выплатят компенсации за вывоз весной россиян из-за рубежа

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Ростуризм в августе начнет оформлять субсидии на возмещение туроператорам затрат, понесенных при вывозе путешественников из-за рубежа весной, после начала специальной военной операции на Украине и прекращения авиасообщения с рядом зарубежных стран. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение «Опоры России», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

На эти выплаты правительство выделило Ростуризму из резервного фонда 6 млрд руб.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, туристов за свой счет вывозили все крупные туроператоры, но выплат никто пока не получил. Сбор заявок на получение субсидий продлится до 12 сентября.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ростуризма.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке рассказал, что после пандемии коронавирусной инфекции, когда правительство также компенсировало туроператорам затраты на вывоз застрявших за рубежом туристов, с момента сбора заявок на компенсации до реальных выплат прошло несколько месяцев. По его словам, в период пандемии турбизнесу просто возвращали деньги за чартерные рейсы, сейчас компенсировать нужно также затраты на билеты зарубежных перевозчиков, средства, потраченные на проживание в отелях, и т.д.

В то же время, указывает газета, туроператоры сами не до конца расплатились с туристами за отмененные поездки. Как сказано в письме Ростуризма, по состоянию на июль долги за купленные до 4 марта туры составили 19,8 млрд руб.

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После начала спецоперации на Украине Евросоюз, США и некоторые другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

За рубежом в тот момент находились свыше 150 тыс. туристов, из них более 27 тыс. — в странах, прервавших с Россией авиасообщение, сообщала Ассоциация туроператоров России.

По данным Минтранса на середину июня, в Россию и из нее можно было летать напрямую из 22 государств. Российские авиакомпании выполняли рейсы только в 11 стран. В 2019 году, до пандемии, их было не менее 68. Кроме того, с 28 февраля крупнейшие лизингодатели стали прекращать сотрудничество с авиакомпаниями из России и отзывать свои самолеты.

Из-за спецоперации Росавиация также запретила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет неоднократно продлевался, последний раз — до 29 августа.