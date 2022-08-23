Нидерланды выделили на помощь Украине 80 млн евро

Нидерланды выделили дополнительный пакет финансовой помощи в размере 80 евро млн на помощь Украине. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Решение о выделении дополнительной помощи было принято после визита главы Минобороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в Киев и Ирпень.

Большая часть выделенных денег пойдет на восстановление инфраструктуры Украины. Около 65 млн евро получат нидерландские компании, которые займутся реконструкцией разрушенных в ходе военных действий мостов, дамб, больниц и других объектов инфраструктуры. Еще 10 млн евро будет направлено на, а разминирование и нейтрализацию взрывчатых устройств.

Еще 2,5 млн евро Нидерланды направят в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) для взаимодействия с Украиной по экономическим реформам. 2 млн евро Амстердам выделил для оказания поддержки жертвам сексуального и гендерного насилия в ходе конфликта. Также 1 млн евро пойдет на помощь по планированию реконструкции Херсона, Одессы и Николаева.

Всего с начала российской спецоперации на Украине Нидерланды выделили Киеву около 210 млн евро. Страна также поставляла ВСУ вооружение и средства обмундирования.

В середине июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как рассказал Зеленский, стороны обсуждали поставки на Украину артиллерийских систем и прочего вооружения. Сам Рютте призывал страны НАТО помогать Киеву даже ценой собственной безопасности.