Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины Политика, 02:07
Жена Федуна простилась со «Спартаком» мрачным прогнозом для спорта России Спорт, 01:40
В МИД выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 01:27
Нидерланды выделили на помощь Украине 80 млн евро Политика, 01:19
Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности Политика, 00:58
Минобороны ФРГ не увидело возможности для новых поставок оружия Украине Политика, 00:53
В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян Политика, 00:41
Почему появляется защитная пигментация на лице и что с ней делать РБК и Вирсавия, 00:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram Технологии и медиа, 00:03
Кадыров поручил провести в Чечне «второй этап» вакцинации от коронавируса Общество, 00:01
«Эх, не вовремя». Реакция на уход Федуна из «Спартака» Спорт, 00:00
Каждый четвертый родитель дошкольника пожелал ребенку учить китайский Life, 00:00
Глава крупнейшей киносети заявил о запрете показа российского кино в IMAX Бизнес, 00:00
WSJ узнала о целях США при усилии контроля за соблюдением санкций Политика, 22 авг, 23:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Нидерланды выделили на помощь Украине 80 млн евро

Нидерланды выделили дополнительный пакет финансовой помощи в размере 80 евро млн на помощь Украине. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Решение о выделении дополнительной помощи было принято после визита главы Минобороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в Киев и Ирпень.

Зеленский назвал помощь от Нидерландов неприятным сюрпризом для России
Политика
Владимир Зеленский и Марк Рютте (справа налево)

Большая часть выделенных денег пойдет на восстановление инфраструктуры Украины. Около 65 млн евро получат нидерландские компании, которые займутся реконструкцией разрушенных в ходе военных действий мостов, дамб, больниц и других объектов инфраструктуры. Еще 10 млн евро будет направлено на, а разминирование и нейтрализацию взрывчатых устройств.

Еще 2,5 млн евро Нидерланды направят в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) для взаимодействия с Украиной по экономическим реформам. 2 млн евро Амстердам выделил для оказания поддержки жертвам сексуального и гендерного насилия в ходе конфликта. Также 1 млн евро пойдет на помощь по планированию реконструкции Херсона, Одессы и Николаева.

Всего с начала российской спецоперации на Украине Нидерланды выделили Киеву около 210 млн евро. Страна также поставляла ВСУ вооружение и средства обмундирования.

В середине июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как рассказал Зеленский, стороны обсуждали поставки на Украину артиллерийских систем и прочего вооружения. Сам Рютте призывал страны НАТО помогать Киеву даже ценой собственной безопасности. 

Читайте на РБК Pro
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Matthew Lloyd / Getty Images Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Теги
Нидерланды Украина финансовая помощь ЕБРР
Материалы по теме
Зеленский назвал помощь от Нидерландов неприятным сюрпризом для России
Политика
Нидерланды призвали страны НАТО помогать Киеву даже в ущерб безопасности
Политика
Россия перекрыла газ Нидерландам из-за отказа платить рублями
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter