Зеленский назвал помощь от Нидерландов неприятным сюрпризом для России

Владимир Зеленский и Марк Рютте (справа налево) (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Военная помощь, которую Нидерланды предоставляют Украине, может стать сюрпризом для России, заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. Его слова приводит пресс-служба офиса президента Украины.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам», — сказал Зеленский.

При этом он уточнил, что обсуждал с Рютте поставки артиллерийских систем. «Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, давать мощную поддержку, разговаривал об артиллерии. Этого действительно не хватает», — отметил президент.

28 июня Нидерланды вместе с Германией поставили Украине шесть дополнительных самоходных гаубиц PzH 2000. В июне обе страны поставляли Киеву еще 12 самоходных гаубиц, передавало Минобороны Нидерландов.

Кроме поставок оружия, голландские и немецкие военные также проводят обучение для украинских солдат по обращению с PzH 2000. 7 июля голландский министр обороны Кайса Оллонгрен объявила о дополнительном курсе обучения работы с гаубицами.

В Кремле заявляли, что поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. В российском МИДе отмечали, что накачка Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения.