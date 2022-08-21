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Вильфанд предупредил москвичей о «парящих лучах солнца»

На следующей неделе в Москве ожидается аномально жаркая погода, воздух прогреется до плюс 33 градусов, что на 7-8 градусов больше климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он рассказал, что в понедельник в Москве будет плюс 28-30 градусов, а вот вторник и среду — плюс 31-33 градуса. В оба дня не ожидает существенных осадков

«Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца.<...> Это приведет к тому, что температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая», — рассказал Вильфанд.

По его словам, с пятницы температура начнет понижаться, но все равно будет выше нормы, в диапазоне плюс 25-29 градусов. Давление также будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7-10 мм ртутного столба.

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До 14:00 22 августа в Москве действует «оранжевый» уровень пожарной опасности. Он начал расти в связи с сухой, жаркой погодой. В Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях начались лесные пожары. Дым от них пришел в Москву.

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