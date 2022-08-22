Переговорщик России сравнил вес протокола о вступлении в ВТО с кирпичом

Максим Медведков (Фото: Yu Yang / Zuma / Global Look Press )

Вес протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) составляет 3,5 кг, что примерно равно весу одного кирпича, сообщил «РИА Новости» завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) и главный переговорщик Минэкономразвития о вступлении России в организацию Максим Медведков.

По его словам, тарифные обязательства России, предусмотренные протоколом, содержат более 40 тыс. цифр.

Переговоры о вступлении России в ВТО начались в 1994 году с передачи Меморандума о внешнеторговом режиме страны государствам — участникам Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Официально Россию приняли в ВТО только 16 декабря 2011 года. Протокол от ее имени подписала действующая глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая занимала пост министра экономического развития. От ВТО подпись поставил глава организации Паскаль Лами. Документ вступил в силу 22 августа 2012 года, с этого дня Россия стала 156-м членом ВТО. В этом году отмечается десятилетие членства.

Медведков рассказал, что с 2001-го по 2011 год Россия провела более 1200 раундов переговоров о вступлении более чем с 70 членами ВТО. Некоторые из них, утверждает он, пытались тайно изменить параметры согласованных договоренностей, чтобы изменить объем будущих обязательств России. Экономист не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь, но сообщил, что у них ничего не вышло.

Экономист назвал условия доступа к российской энергии самым сложным пунктом на переговорах. В частности, участники организации требовали, чтобы Москва разделила «Газпром» на добывающую и транспортную компании, отменила экспортные пошлины на энергоресурсы и установила мировые цены на газ и электроэнергию на внутреннем рынке. Россия отклонила эти требования и присоединилась к ВТО, не выполнив их.

Спустя пять лет после вступления в ВТО профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский написал в статье для РБК, что без участия в ВТО практически невозможно выйти на мировые несырьевые рынки. Государства хотят вступить в эту организацию, чтобы получить свободный доступ на внешние рынки и снять дискриминационные ограничения, экспортировать больше товаров и зарабатывать. Но основную выгоду получают в первую очередь производители готовой продукции, писал он. Основная экспортная статья России — это углеводороды, в частности, нефть и газ. Вступление в ВТО существенных преимуществ при торговле ими не дает, утверждал автор.

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В начале августа президент России Владимир Путин заявил, что западные политики, которые ввели санкции против российских металлургов, «выбросили на помойку» принципы ВТО. Они допустили «откровенное проявление недобросовестной конкуренции», чтобы «сдержать российский бизнес и переделить рынки в свою пользу», посчитал президент.

Однако российский МИД исключил выход страны из организации. Директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский подчеркнул, что такой шаг не принесет «никаких дивидендов» российской экономике и станет плохим сигналом для мирового сообщества и «подарком недругам».