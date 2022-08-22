В России разрешили подавать документы в суд онлайн или через МФЦ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому документы в суд теперь можно подавать онлайн из дома или в МФЦ, передает пресс-служба Минэкономразвития, которое разрабатывало документ.

«Граждане смогут подать документы в суд онлайн, без обязательного обращения с заявлением лично. Это позволит существенно уменьшить издержки, потому что теперь не нужно нанимать специалиста, который отвезет бумаги, или посещать почту. Это можно сделать из дома или в МФЦ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проект постановления был подготовлен совместно с судебным департаментом при Верховном суде.

С 11 августа в России заработал сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков «Европротокол онлайн», сервис появился в приложении «Госуслуги Авто».

Для оформления электронного европротокола (извещение о ДТП, которое самостоятельно оформляется участниками ДТП для обозначения факта происшествия и не требует присутствия на месте ДТП сотрудников ГИБДД. — РБК) необходимо, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено хотя бы у одного водителя — второй должен будет подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. При этом оба водителя должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, а в ДТП не должно быть пострадавших.