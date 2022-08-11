В России заработал сервис онлайн-оформления ДТП

Для оформления электронного протокола приложение «Европротокол онлайн» должно быть установлено хотя бы у одного водителя, вызов сотрудника полиции и заполнение бумажных бланков не требуются

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков «Европротокол онлайн» появился в приложении «Госуслуги Авто». Об этом Минцифры сообщило в своем Telegram-канале.

Для оформления электронного европротокола необходимо, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено хотя бы у одного водителя — второй должен будет подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. При этом оба водителя должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, а в ДТП не должно быть пострадавших.

Порядок действий в приложении:

указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО;

описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП;

сделать фото места происшествия;

указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

По данным министерства, сервис позволяет сократить среднее время оформления ДТП почти в два раза, а участникам ДТП не нужно будет посещать офис страховой компании, поскольку извещение поступит в страховую онлайн.

Европротокол — это извещение о ДТП, которое самостоятельно оформляется участниками ДТП для обозначения факта происшествия и не требует присутствия на месте ДТП сотрудников ГИБДД. По данным Минцифры, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, возмещение по европротоколу составит до 400 тыс. руб., если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация — до 100 тыс. руб. При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет

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Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Так, с помощью приложения автовладельцы могут показывать свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД в виде QR-кода (данные об автомобиле загружаются из базы ГИБДД), оплатить или обжаловать автоштрафы онлайн, передать право на управление автомобилем, получить выписку из реестра транспортных средств, а также записаться на замену прав или регистрацию транспорта.

Возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени прошлого года. Также Минцифры планирует запустить сервис, который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода.