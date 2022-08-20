В Турции 15 человек погибли в ДТП с автобусом и скорой

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Как минимум 15 человек погибли и 22 пострадали в результате аварии в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, сообщил губернатор региона Давут Гюль, передает агентство Anadolu. Телеканал CNN Turk указывает на 16 погибших.

По словам губернатора, авария произошла около 10:45 мск на трассе Газиантеп — Низип. Пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи, машину пожарной охраны и автомобиль с журналистами, затем перевернулся и пролетел еще 200 м.

Среди погибших трое пожарных, два медика, два репортера информационного агентства Ihlas и восемь пассажиров, отметил министр внутренних дел Сулейман Сойлу. О россиянах среди погибших или пострадавших власти не сообщали.

Власти закрыли участок дороги, пострадавшие госпитализированы.

22 мая в турецком городе Нигде перевернулся туристический автобус со студентами. Он ехал из Аданы в Конью, но в 4:00 водитель не справился с управлением. Два человека погибли, еще 42 пострадали.

