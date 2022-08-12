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Четыре человека погибли в ДТП с участием миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото:ArtsakhPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:ArtsakhPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:ArtsakhPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото:ArtsakhPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Нагорном Карабахе произошла авария с участием автомобиля российских миротворцев, погибли четыре человека, сообщается на странице МВД непризнанной республики в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Авария произошла около девяти утра на трассе Степанакерт — Аскеран. «Жигули» столкнулись с внедорожником HAVAL H9 российских миротворцев.

Четыре женщины, находившихся в салоне «Жигулей», погибли на месте. Водителя доставили в больницу.

Следственный комитет Нагорного Карабаха начал проверку случившегося.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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В декабре 2020 года в аварии с участием миротворцев в Нагорном Карабахе погибли два человека. Водитель легковой машины, въехавшей в их «Урал», нарушил правила дорожного движения, сообщили тогда в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
 

Теги
Нагорный Карабах ДТП миротворцы
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