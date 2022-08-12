Четыре человека погибли в ДТП с участием миротворцев в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе произошла авария с участием автомобиля российских миротворцев, погибли четыре человека, сообщается на странице МВД непризнанной республики в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Авария произошла около девяти утра на трассе Степанакерт — Аскеран. «Жигули» столкнулись с внедорожником HAVAL H9 российских миротворцев.
Четыре женщины, находившихся в салоне «Жигулей», погибли на месте. Водителя доставили в больницу.
Следственный комитет Нагорного Карабаха начал проверку случившегося.
РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.
В декабре 2020 года в аварии с участием миротворцев в Нагорном Карабахе погибли два человека. Водитель легковой машины, въехавшей в их «Урал», нарушил правила дорожного движения, сообщили тогда в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.