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Власти назвали сроки сохранения запаха гари в Москве из-за лесных пожаров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Запах гари в результате пожаров в соседних регионах сохранится в Москве до понедельника, 22 августа. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По предварительному прогнозу, до конца суток 21 августа и в течение дня 22 августа сохранятся условия для переноса воздушных масс из районов очагов ландшафтных возгораний, это может способствовать ощущению запаха гари в отдельных районах города», — сказал Бирюков.

При этом он отметил, что по данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», по сравнению с утренними часами концентрации взвешенных частиц в воздухе снизились в 1,2-1,4 раза, превышения нормативов не отмечается.

Тишковец предупредил москвичей о максимальной концентрации смога
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С 17 августа жители Москвы и некоторых подмосковных городов начали жаловаться на запах гари. В Рослесхозе объяснили его появление легким задымлением от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски и меньше находиться на улице.

В Рослесхозе сообщили, что днем 17 августа в регионе было пять очагов возгорания общей площадью 185 га, из них 105 га — земли заповедников. По предварительной информации ведомства, причиной возгораний стал антропогенный фактор. По данным ведомства на 19 августа, лесной пожар локализован с двух сторон, однако тушение осложнено рельефом местности и сухой жаркой погодой.

Cпециалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к утру 21 августа концентрация задымления в Москве из-за пожаров в Рязанской области достигнет максимума.

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