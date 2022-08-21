Прокуратура поставила на контроль расследование гибели дочери Дугина

Фото: СК РФ

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина при взрыве автомобиля, передает пресс-служба ведомства.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в машине Toyota Land Cruiser, в которой Дугина 20 августа ехала в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего автомобиль загорелся. Девушка погибла на месте.

Как писал Telegram-канал «112», Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2009 по 2014 год он был и.о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.

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С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Также против него ввели санкции Канада и Австралия. С 2016 по 2017 год Дугин был главным редактором телеканала «Царьград».

Его дочь Дарья Дугина родилась в 1992 году. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.