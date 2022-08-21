Прокуратура поставила на контроль расследование гибели дочери Дугина

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:41
Цзю не согласился с решением судей отдать победу Усику в чемпионском бою Спорт, 10:37
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 10:35
Видео поражения нокаутом лучшего бойца UFC Спорт, 10:34
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсии военного ВСУ Политика, 10:23
Фьюри согласился провести бой с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 10:14
До 7% годовых: топ-10 накопительных счетов без дополнительных условий Инвестиции, 10:00
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Pro, 10:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Спорт, 10:00
Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея Общество, 10:00 
Видео с места взрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина Общество, 09:55
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:55
Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию» Pro, 09:54
Прокуратура поставила на контроль расследование гибели дочери Дугина Общество, 09:43
Общество ,  
0 

Прокуратура поставила на контроль расследование гибели дочери Дугина

Прокуратура поставила на контроль расследование гибели дочери Дугина после взрыва машины
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина при взрыве автомобиля, передает пресс-служба ведомства.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в машине Toyota Land Cruiser, в которой Дугина 20 августа ехала в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего автомобиль загорелся. Девушка погибла на месте.

Как писал Telegram-канал «112», Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину.

СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля
Общество
Дарья Платонова (Дугина)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2009 по 2014 год он был и.о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования

С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Также против него ввели санкции Канада и Австралия. С 2016 по 2017 год Дугин был главным редактором телеканала «Царьград».

Его дочь Дарья Дугина родилась в 1992 году. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.

Теги
прокуратура Московская область Александр Дугин взрыв автомобиля
Материалы по теме
Baza и Mash сообщили о гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля
Общество
СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter