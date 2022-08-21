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Джабаров счел возможным улучшение отношений между Россией и НАТО

Сенатор Джабаров: если НАТО услышит доводы России по ее безопасности, отношения наладятся

Если НАТО проявит желание услышать доводы России по поводу ее безопасности, напряжение в их отношениях начнет снижаться, считает сенатор Владимир Джабаров.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — написал он в своем Telegram.

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Фото:Mosa'ab Elshamy / AP

Ранее замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пообещал адекватный и согласованный с союзниками по НАТО ответ на размещение Россией в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал», которое российское Минобороны анонсировало 23 июля.

Президент Владимир Путин, говоря о решении начать операцию в Донбассе, заявил, что «Россия не может чувствовать себя в безопасности, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины». Он пояснил, что речь идет о расширении на восток и приближении инфраструктуры НАТО к российским границам.

Киев в свою очередь разорвал отношения с Москвой и ввел в стране военное положение.

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