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В Запорожской ВГА заявили о недопущении провокации на АЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На Запорожской атомной станции не допустили провокацию со стороны Украины, о которой предупреждало Минобороны России, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского удалось не допустить провокацию», — сказал он и добавил, что не сомневается в новых попытках со стороны Киева обстрелять станцию.

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Запорожская АЭС, архивное фото

О подготовке возможной провокации российское военное ведомство сообщило 18 августа. Как указывали в министерстве, она должна была быть «резонансной» и планировалась на 19 августа, в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. Минобороны предполагало, что результатом провокации станет обвинение Москвы «в создании техногенной катастрофы» на АЭС.

Ведомство утверждало, что украинские силы намерены нанести артиллерийские удары по территории станции, а затем зафиксировать «факт аварии» и демонстрировать ее «ликвидацию».

Станция в июле—августе неоднократно подвергалась атакам, российская сторона обвиняет в них Киев, украинская — Москву. Также на Украине заявляют, что на территории станции находятся российские военные, но в Минобороны опровергали это, уточнив, что на АЭС размещены «только подразделения охраны».

Теги
Запорожская АЭС провокация Украина Военная операция на Украине
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