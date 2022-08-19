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Политика ,  
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В Литве не увидели угрозу в переброске в Калининград ракет «Кинжал»

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой &laquo;Кинжал&raquo;
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Андрей Станавов / РИА Новости)

Переброска Россией военных самолетов, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», не изменит военный баланс в Прибалтике и не создаст угрозу для западных стран. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Delfi.

«Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — заявил Анушаускас.

Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебросили на аэродром под Калининградом
Политика
МиГ-31

Накануне российские вооруженные силы перебазировали три истребителя-перехватчика МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Как заявили в Минобороны, это было сделано в рамках стратегического сдерживания, самолеты будут вести круглосуточное военное дежурство.

Ракеты «Кинжал» могут быть оснащены ядерными боеголовками. Самолет МиГ-31, не заходя в зону действия ПВО противника, способен доставить одну ракету в зону сброса, после чего маршевый двигатель в течение нескольких секунд разгоняет ее до гиперзвуковой скорости.

Российские войска применяют «Кинжал» во время спецоперации на Украине, впервые ракеты использовали 18 марта в Делятине Ивано-Франковской области.

Теги
Калининградская область Литва МиГ-31 ракета Минобороны Прибалтика
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