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Арестовича не указали в списке советников главы офиса Зеленского

Издание «Украинский тиждень» получило список штатных и внештатных советников офиса президента, Арестовича в списке нет. При этом сам он в конце июля отвергал информацию о том, что уволился
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: Евгений Котенко / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Политик Алексей Арестович не значится в перечне штатных и внештатных советников главы офиса президента Украины, сообщает издание «Украинский тиждень», которое сделало запрос в офис и получило список. Офис возглавляет Андрей Ермак.

Журналистам предоставили перечень, актуальный на 18 августа. В нем 46 имен, в том числе Михаил Подоляк (был членом украинской делегации на переговорах с Россией) и Александр Роднянский (фамилия, имя и отчество совпадают с данными сына российского кинопродюсера Александра Роднянского; в 2019 году сообщалось, что он стал главным советником по экономике в украинском правительстве, а также, писало агентство Reuters, был советником президента страны Владимира Зеленского). Оба числятся советниками вне штата.

В Telegram-канале Арестовича указано, что он является советником. Однако сам политик еще в январе этого года заявлял, что решил уволиться с данной должности, указывает украинский телеканал «Первый деловой». В то же время источник «Украинской правды» в офисе президента сообщал, что там об увольнении Арестовича узнали из СМИ, а советник не подписывал никаких документов об уходе.

Издание отмечает, что в ходе одного из эфиров в конце июля Арестович говорил, что в интернет «забросили» информацию о том, что он уволился. «Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь. Они думают, что это будет пробел в информационной политике. Я тогда заговорю без цензуры, представьте, что тогда будет? Я сейчас цензурю себя, а если уволился, то я уже не представитель офиса президента. Чего там?» — сказал он.

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Ермак назначил Арестовича советником в декабре 2020 года. Глава офиса назвал его задачей противодействие «распространению дезинформации или обвинений». Кроме того, Арестович числился советником делегации Киева в трехсторонней контактной группе в Минске, которая занималась урегулированием конфликта в Донбассе.

Арестовичу 47 лет. Он родился в Грузии, затем переехал в Киев. Был блогером, актером (в том числе снимался в российских фильмах), разведчиком. В политику пришел в 2005-м, после Евромайдана в 2014-м стал появляться в СМИ в качестве военного эксперта. В это же время начал заниматься подготовкой боевых соединений в зоне конфликта в Донбассе, организовал фонд по психологической поддержке участников этой операции.

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После начала российской военной операции 24 февраля Арестович был одним из спикеров украинской стороны. Последний его брифинг в Telegram-канале офиса был опубликован 6 мая.

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Лилия Пашкова
Алексей Арестович советник президента Владимир Зеленский Украина
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