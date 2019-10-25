Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 13:41
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы Политика, 21:14 Лавров выразил радость при известии о скором освобождении Бутиной Политика, 21:11 Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении Общество, 21:07 Футболист «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Спорт, 21:05 Почему опаздывают самолеты и как с этим борются авиакомпании Партнерский материал, 21:01 Полеты орлов в Иран привели к убыткам орнитологов на сотни тысяч рублей Общество, 20:58 Сына продюсера Роднянского назначили советником премьер-министра Украины Политика, 20:52 «Дочка» РЖД допустила отказ от названия «плацкарт» Общество, 20:42 Госбюро расследований проверит назначение Гройсмана премьером Украины Политика, 20:38 Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида Общество, 20:20 Две пьяные школьницы во Владимире за утро напали на пятерых прохожих Общество, 20:16 Какие разработки представила Японии Гильдия цифровой экономики МТПП Партнерский материал, 20:10 Медведев назвал угрозу США Узбекистану проявлением неконкурентной борьбы Политика, 20:06 Кучма охарактеризовал «формулу Штайнмайера» «сдачей Украины с потрохами» Политика, 20:02
Политика ,  
0 
Сына продюсера Роднянского назначили советником премьер-министра Украины
Reuters со ссылкой на источники сообщал, что экономист Александр Роднянский получил высокую должность в кабинете министров Украины. В пресс-службе Роднянского-старшего назначение подтвердили
Александр Роднянский-младший (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Сын российского кинопродюсера Александра Роднянского —экономист Александр Роднянский-младший — «на общественных началах» является главным советником по экономике премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом РБК заявили в пресс-службе Роднянского-старшего.

«Александр Роднянский постоянно работает профессором Кембриджа, он — доктор экономических наук, с опытом учебы и работы в Лондонской школе экономики и Принстонском университете. Как и некоторые его коллеги, он консультирует правительства разных стран. В данный момент он — главный советник по экономике премьер-министра Украины. Это должность на общественных началах», — пояснил собеседник РБК.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что сын кинопродюсера Роднянского был назначен главным экономическим советником правительства Украины. По данным агентства, 34-летний Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента. Reuters получил подтверждение его назначения на должность советника главы кабмина от госсекретаря правительства Украины Владимира Бондаренко.

Сам Александр Роднянский-младший в разговоре с Reuters отметил, что «его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению». «Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству. — РБК) или нет», — сказал он.

По его словам, в июне сооснователь студии «Квартал 95» Сергей Шефир (один из главных помощников президента Зеленского) познакомил его с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. «Путь к нашей первой встрече (с Гончаруком) был коротким, потому что обо мне знали через моего отца. С другой стороны, вы можете посчитать количество украинских профессоров в западных университетах», — отметил Роднянский.

Продюсер Александр Роднянский является одним из основателей украинского телеканала «1+1», с которым сотрудничает студия Зеленского «Квартал 95». В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский. В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов режиссера Андрея Звягинцева. В 2014 году картина «Левиафан», спродюсированная Роднянским, получила «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

Авторы: Александра Хрисанфова, Артем Афонский
Теги: Украина, Александр Роднянский, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter