Сына продюсера Роднянского назначили советником премьер-министра Украины

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что экономист Александр Роднянский получил высокую должность в кабинете министров Украины. В пресс-службе Роднянского-старшего назначение подтвердили

Александр Роднянский-младший (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Сын российского кинопродюсера Александра Роднянского —экономист Александр Роднянский-младший — «на общественных началах» является главным советником по экономике премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом РБК заявили в пресс-службе Роднянского-старшего.

«Александр Роднянский постоянно работает профессором Кембриджа, он — доктор экономических наук, с опытом учебы и работы в Лондонской школе экономики и Принстонском университете. Как и некоторые его коллеги, он консультирует правительства разных стран. В данный момент он — главный советник по экономике премьер-министра Украины. Это должность на общественных началах», — пояснил собеседник РБК.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что сын кинопродюсера Роднянского был назначен главным экономическим советником правительства Украины. По данным агентства, 34-летний Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента. Reuters получил подтверждение его назначения на должность советника главы кабмина от госсекретаря правительства Украины Владимира Бондаренко.

Сам Александр Роднянский-младший в разговоре с Reuters отметил, что «его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению». «Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству. — РБК) или нет», — сказал он.

По его словам, в июне сооснователь студии «Квартал 95» Сергей Шефир (один из главных помощников президента Зеленского) познакомил его с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. «Путь к нашей первой встрече (с Гончаруком) был коротким, потому что обо мне знали через моего отца. С другой стороны, вы можете посчитать количество украинских профессоров в западных университетах», — отметил Роднянский.