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Два человека погибли и 42 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Автобус со студентами перевернулся в Турции в городе Нигде, в результате чего два человека погибли, еще 42 человека пострадали, передает турецкая газета Habertürk.

По данным газеты, ДТП произошло около 04:00 (совпадает с мск) на шоссе Адана-Нигде, рядом с районом Гюней. Туристический автобус ехал из Аданы в город Конья, водитель автобуса не справился с управлением, в итоге автобус перевернулся, пишет Habertürk.

Губернатор Нигде Мустафа Коч сообщил, что пострадавших доставили в больницы городов Нигде, Бор, Эрегли и Улукишла. По его словам, в ДТП пострадали студенты Сельчукского университета. Полиция проводит расследование.

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19 апреля еще одна авария с участием автобуса произошла в западной части Кубы. На трассе Пинар-дель-Рио — Гавана перевернулся автобус, в результате 53 человека получили ранения разной степени тяжести, причем пять из них находились в тяжелом состоянии. Среди раненых также были несовершеннолетние. Пострадавших отправлили в больницу им. Абеля Сантамария Куадрадо в город Пинар-дель-Рио.

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