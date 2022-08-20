Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане

Семь человек погибли в результате столкновения «ГАЗели» с грузовиком в Дагестане, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, среди погибших есть дети, еще пять человек пострадали, их доставили в больницу. «По имеющейся информации, все они родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей», — добавили в полиции.

Авария произошла на 30 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Минводы», в Ногайском районе. 60-летний водитель «Газели», уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили в МВД.

31 июля в аварии на Ставрополье с участием автобуса погибли восемь человек. Па данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу при обгоне, где столкнулся с пассажирской «Газелью». От удара оба автомобиля загорелись.