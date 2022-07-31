В лесу на Сахалине пропала группа из пяти человек с подростками

Пять человек, среди которых двое подростков в возрасте 14 и 16 лет, пропали в районе села Синегорск вблизи Южно-Сахалинска. Об этом сообщило МЧС региона на сайте.

По данным ведомства, накануне они ушли в лес, чтобы собрать дикоросы, но не вернулись в назначенное время. Сотовой связи в районе нет.

На предполагаемое место поиска выдвинулась группа спасателей.

В конце июня на горе Пидан в Приморском крае пропала группа из четырех взрослых и шести детей, которая пошла в поход. В то время в районе горы прошео сильный циклон. Однако на следующий день спасатели и волонтеры нашли туристов, они не обращались за медицинской помощью.