В аварии в Ставрополье с участием автобуса погибли восемь человек

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным полиции, на 502-м км автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу при обгоне, где столкнулся с пассажирской «Газелью». От удара оба автомобиля загорелись. «На месте происшествия погибли пять участников, в том числе ребенок. Шесть человек доставлены в больницу Петровского округа, за их жизни борются врачи», — сообщили в полиции.

Позднее глава Ставропольского края Владимир Владимиров позднее сообщил, что число жертв ДТП возросло до восьми. «Лично буду отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим», — добавил губернатор.

30 июля в результате аварии микроавтобуса и КамАЗ в Амурской области погибли пять человек. На дороге в Белогорском муниципальном округе в 38 км от Благовещенска микроавтобус врезался в КамАЗ, который стоял на обочине. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса).