Welt узнал о плане ФРГ отдать приоритет проезда поездам с энергоресурсами

Власти Германии планируют предоставить приоритетное право проезда на железной дороге товарным поездам, загруженным углем, нефтью и газом, над пассажирскими. Такое постановление обсуждается в федеральном правительстве, узнала газета Die Welt.

По данным издания, вопрос вызвал споры в правящей в ФРГ коалиции. Однако партнеры согласны, что грузовые поезда должны иметь приоритет, чтобы снабжать угольные электростанции, которые должны быть снова подключены к сети в условиях проблем с поставками газа.

В документе говорится, что после вступления изменений поезда с энергоносителями будут отправляться в путь по мере необходимости — даже днем, тогда эти маршруты будут перекрыты для пассажирских поездов.

Die Welt пишет, что сейчас приоритет отдается пассажирскому транспорту, а товарные поезда часто ходят ночью, когда почти нет пассажирских поездов.

В середине июня из-за сокращения поставок российского газа власти Германии решили увеличить нагрузку на угольные электростанции. Кроме того, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек призывал сократить использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зимний период. «Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», — говорил министр.

При этом он признал, что увеличение использования угольных станций «горько принять, Министр отметил, что главным приоритетом для Германии стала готовность хранилищ к зимнему периоду.