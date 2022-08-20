ОГТС Украины заявил о возможности компенсировать «перебои» в работе СП-1

Поставки газа по «Северному потоку-1» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. С соответствующим предложением выступил «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока — 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — говорится в сообщении на сайте ОГТСУ.

В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал — Европа.

19 августа «Газпром» объявил, что с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции «Портовая». На этот период транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен.



«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — уточнили в «Газпроме».





В прошлый раз прокачка газа по «Северному потоку» в целях профилактики приостанавливалась с 11 по 21 июля. Кроме этого, с конца июля трубопровод работает на 20% мощности. «Газпром» объяснил снижение поставок проблемами с возвращением турбины из ремонта, вызванными санкциями. В Европе это решение считают политически мотивированным, в то время как Кремль подобные обвинения опровергает.