Сеть «Синема парк» отменила акцию «кинопродукт» с голливудскими фильмами в день начала

Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала

Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию и назвала ее попыткой «привлечения широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагался просмотр российской картины, а также «зарубежных видеоматериалов» — голливудских фильмов ушедших из России киностудий, сообщила пресс-служба сети. Там утверждают, что пытались привлечь внимание к проблемам индустрии кинопроката.

«Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует», — сказали в компании.

Одновременно с этим в пресс-службе назвали целью ранее объявленной акции привлечь внимание в проблемам отрасли и дать начало разработке механизма «единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Цель, заявили в сети, «выполнена полностью».

О запуске акции с 1 августа сообщил гендиректор сети Алексей Васюнин газете «Ведомости». Он пояснял, что в первый «кинопродукт» войдут мультфильмы «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» (Universal Pictures). Мировая премьера последнего состоялась в июне, но студия не выпускала мультфильм в России, поскольку наряду с другими — Disney, Warner Bros., Sony и Paramoun — приостановила работу в стране.

Издание также отметило, что прокатное удостоверение новым «Миньонам» не выдавалось. Откуда сеть возьмет копию мультфильма, Васюнин не ответил.

«Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая в России киносеть, владеющая 76 кинотеатрами на 585 кинозалов, указывает издание. Сеть через АО «Синема парк» и A&NN Investments Ltd принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. В рейтинге российских миллиардеров за 2022 год он занимает 41-е место с состоянием $2,1 млрд.