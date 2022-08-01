Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
«Финам» не исключил ввод комиссии за хранение валюты на брокерских счетах Инвестиции, 18:44
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана Политика, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:36
За 60 лет площадь лесов на душу населения сократилась в три раза Life, 18:36
Умерла главный балетмейстер «Березки» Мира Кольцова Общество, 18:27
Китайцы отправили фигуристке Щербаковой 230 кг подарков Спорт, 18:26
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 18:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала Бизнес, 18:08
Disney+ представил первый трейлер сериала — приквела «Звездных войн» Life, 18:07
В России появился экостандарт для многоразовых сумок Зеленая экономика, 18:02
Емельяненко назвал «дебилами» авторов сообщений о его завершении карьеры Спорт, 17:59
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:58
Бизнес ,  
0 

Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала

Сеть «Синема парк» отменила акцию «кинопродукт» с голливудскими фильмами в день начала
Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию и назвала ее попыткой «привлечения широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагался просмотр российской картины, а также «зарубежных видеоматериалов» — голливудских фильмов ушедших из России киностудий, сообщила пресс-служба сети. Там утверждают, что пытались привлечь внимание к проблемам индустрии кинопроката.

«Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю полностью отсутствует», — сказали в компании.

Одновременно с этим в пресс-службе назвали целью ранее объявленной акции привлечь внимание в проблемам отрасли и дать начало разработке механизма «единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Цель, заявили в сети, «выполнена полностью».

«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

О запуске акции с 1 августа сообщил гендиректор сети Алексей Васюнин газете «Ведомости». Он пояснял, что в первый «кинопродукт» войдут мультфильмы «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» (Universal Pictures). Мировая премьера последнего состоялась в июне, но студия не выпускала мультфильм в России, поскольку наряду с другими — Disney, Warner Bros., Sony и Paramoun — приостановила работу в стране.

Издание также отметило, что прокатное удостоверение новым «Миньонам» не выдавалось. Откуда сеть возьмет копию мультфильма, Васюнин не ответил.

«Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая в России киносеть, владеющая 76 кинотеатрами на 585 кинозалов, указывает издание. Сеть через АО «Синема парк» и A&NN Investments Ltd принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. В рейтинге российских миллиардеров за 2022 год он занимает 41-е место с состоянием $2,1 млрд.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта
Саммари
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Авторы
Теги
Компании
Евгения Стогова Евгения Стогова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Формула кино Синема парк кинотеатры
СИНЕМА ПАРК ФОРМУЛА КИНО
Материалы по теме
«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на пингвиненка Лоло
Технологии и медиа
Сделка по продаже «Сберу» киностудии «Союзмультфильм» не состоялась
Бизнес
Сборы российских фильмов за рубежом упали вдвое
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter