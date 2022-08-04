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СК завел дело после отравления более 30 детей в лагере под Челябинском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу, которое завели из-за отравления детей в оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на два года.

По данным СК, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Более 30 детей отравились в лагере в Приморье
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Первый вице-губернатор области Ирина Гехт рассказала, что признаки отравления обнаружили у 32 детей, сообщает портал 74.ru. По ее словам, угрозы жизни для детей нет. В лагерь выехала комиссия министерства образования и Роспотребнадзора, все необходимые пробы направили в лаборатории.

В конце июля подобная ситуация произошла в лагере «Юность» в Артеме. Тогда в больницы с подозрением на пищевое отравление, по последним данным прокуратуры Приморья, попали 46 человек.

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