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Технологии и медиа ,  
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Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев, которые проводили работы в открытом космосе, вернулись на Международную космическую станцию (МКС), не завершив их, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении. Незаконченные работы будут выполнены во время дальнейших выходов, добавили в «Роскосмосе».

Артемьев и Матвеев открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск», который состыкован с МКС, в 16:53 мск 17 августа. Предполагалось, что выход в космос продлится 6 часов и 44 мин, за это время космонавтам предстояло подготовить европейский дистанционный манипулятор ERA.

Однако в 19:36 корпорация сообщила, что «Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре» вернулся на МКС. Как следовало из трансляции, в аккумуляторе упало напряжение, из-за чего с космонавтом могла быть потеряна связь. Центр управления полетами, который следил за выходом, рекомендовал Артемьеву вернуться.

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Это был пятый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос. Первые три выхода совершили только отечественные космонавты: 18 и 28 апреля — Артемьев и Матвеев, 19 января — Антон Шкаплеров и Петр Дубров. 22 июля в космос вышли Артемьев и итальянская астронавт Саманта Кристофоретти. Все выходы прошли без происшествий.

Теги
Роскосмос открытый космос МКС
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