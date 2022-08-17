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Российский космонавт вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Российский космонавт Олег Артемьев вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

Во время работ в открытом космосе у космонавта Олега Артемьева упало напряжение в аккумуляторе скафандра до 23,7, наземные специалисты «Роскосмоса» потребовали от него вернуться на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на YouTube.

«Олег, это уже очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что аккумулятор если совсем сядет, это не только насос там, вентилятор, может связь пропасть. А это сам понимаешь — без связи никак нельзя», — сказал один из сотрудников «Роскосмоса».

Еще один наземный специалист указал, что задачей Артемьева в этих условиях является «максимально быстро уйти из этой цены, уйти в шлюз [МКС]». В «Роскосмосе» указали, что работу продолжит его напарник — космонавт Денис Матвеев, работающий с Артемьевым в открытом космосе.

В «Роскосмосе» сообщили что «в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи» Артемьев вернулся шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра. «Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает», — добавили в госкорпорации.

В NASA cообщили об обещании России оставаться на МКС до 2028 года
Технологии и медиа
Фото:NASA / Newsmakers / Getty Images

Материал дополняется.

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