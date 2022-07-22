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Россиянин и итальянка завершили выход в открытый космос

Российский космонавт Олег Артемьев и итальянская астронавт Саманта Кристофоретти завершили совместный выход в открытый космос по российской программе, сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Выходной люк модуля «Поиск» (является частью российского сегмента Международной космической станции. — РБК) был закрыт 22 июля в 00:54 мск. Напомним, что для Олега это был шестой выход в космической карьере, а для Саманты — первый», — говорится в сообщении. Кристофоретти стала первым европейским астронавтом, который вышел в открытый космос со станции в российском скафандре, добавили в «Роскосмосе».

Выход космонавта и астронавта продлился семь часов и четыре минуты. Во время него Артемьев и Кристофоретти запустили восемь наноспутников «ЮЗГУ-55» (созданы студентами Юго-Западного государственного университета в Курске) и два наноспутника «Циолковский-Рязань» (созданы студентами Рязанского радиотехнического государственного университета).

«ЮЗГУ-55» будут отрабатывать автономную интеллектуальную группировку космических аппаратов и снимать поверхности Земли, а «Циолковский-Рязань» — с помощью радиопередающей аппаратуры калибровать чувствительность радиотелескопов Пущинской радиоастрономической обсерватории в Подмосковье.

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Фото:Иван Тимошенко / Роскосмос

Помимо запуска спутников, космонавт и астронавт перенесли адаптеры с модуля «Поиск» на другой модуль МКС, «Наука», установили другой адаптер на «Поиск», а на «Науке» заменили часть элементов оборудования.

Этот выход космонавтов стал 62-м в рамках российской экспедиции и четвертый в 2022 году. Три предыдущих выхода совершали только российские космонавты: 18 и 28 апреля — Олег Артемьев и Денис Матвеев, 19 января — Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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