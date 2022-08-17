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Москвичей предупредили о запахе гари ночью и утром

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В некоторых районах Москвы ночью 17 августа будет ощущаться запах гари, который сохранится до утра следующего дня, сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга в Telegram.

«По предварительному прогнозу, 17 и 18 августа сохранится юго-восточное направление переноса воздушных масс. В ночные и утренние часы вероятно повышение концентраций с возможным кратковременным появлением запахов гари в атмосферном воздухе», — предупредили в ведомстве.

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Фото:АГН «Москва»

Мосэкомониторинг отметил, что по состоянию на 16:00 мск 17 августа в столице были выявлены единичные случаи обнаружения загрязняющих веществ в воздухе. Однако их концентрация не превышала допустимых значений.

«18 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере», — сказано в сообщении на сайте службы. 

Жители западных, южных и юго-западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари утром 17 августа. В Рослесхозе ответили москвичам, что гарью в городе пахнет из-за легкого задымления от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области. Кроме того, заверили в ведомстве, никаких возгораний в пределах столицы нет. Эти данные подтвердили в московском главке МЧС.

В министерстве также не исключили, что запах гари пришел в Москву из Рязанской области, где действуют три очага лесных пожаров. На помощь местным спасателям отправили столичных пожарных, вертолеты и технику.

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Позднее контроль за состоянием воздуха в городе усилил Роспотребнадзор, который пообещал проверить его на содержание вредных веществ.

Теги
Москва гарь запах Мосэкомониторинг
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