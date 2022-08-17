В Великобритании запретили поливать газоны из шлангов из-за засухи

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Крупнейшая водопроводная компания Великобритании Thames Water временно запретила населению использовать шланги в бытовых целях из-за рекордной жары и засухи. Она сообщила это на своем сайте.

Запрет вступит в силу 24 августа и затронет примерно 10 млн клиентов, живущих в Лондоне и долине Темзы. Потребителям будет запрещено использовать шланги для мытья автомобилей, поливки садов и газонов, наполнения плавательных бассейнов, включая детские, и мытья окон.

В компании пояснили, что вынуждены пойти на это, так как минувший июль стал самым засушливым с 1885 года и поставил температурный рекорд за всю историю наблюдений. Уровень воды в Темзе понизился до минимальных с 2005 года отметок, а уровень воды в водохранилищах Лондона и долины этой реки серьезно упал.

Руководство Thames Water считает, что запрет на использование шлангов поможет сэкономить 10% воды из 2,7 млрд литров, которые компания ежедневно поставляет потребителям.

По информации Би-би-си, Thames Water стала последней компанией, которая ввела подобный запрет, теперь он действует по всей стране. По данным The Guardian, в июле на юго-востоке Англии выпало менее 10% от нормы осадков, а на юго-востоке в августе осадков не было.

О том, что Thames Water готовится ввести такое ограничение, еще 9 августа написала The Guardian. Издание утверждало, что запрет могут снять лишь в октябре. Со ссылкой на документы британского Агентства по охране окружающей среды авторы утверждали, что к аналогичным мерам могли прибегнуть компании из других регионов, в том числе Yorkshire Water, Severn Trent и South West Water, которые поставляют воду в северо-восточные районы Великобритании.

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Ввести запреты на использование воды для определенных целей попросил бизнес британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис.

Рекордная засуха летом 2022 года затронула не только Великобританию, но и другие европейские страны, в том числе Францию, Италию, Испанию и Швейцарию. Их власти начали запрещать использовать общественные душевые на пляжах, снижать максимальную загрузку судов, плывущих по обмелевшим рекам, и вообще нормировать потребление воды.