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«Аэрофлот» начнет летать на Сейшелы с 8 октября

Фото: Markus Mainka / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / Global Look Press

«Аэрофлот» возобновляет прямое авиасообщение с Сейшельскими островами с 8 октября, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова)», — говорится в сообщении.

Полеты стартуют с 8 октября, они будут выполняется дважды в неделю — по понедельникам и субботам, уточнили в компании.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

При этом с ноября рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.

С 8 марта «Аэрофлот», как и другие российские авиакомпании, приостановил полеты за рубеж из-за риска ареста самолетов в иностранном лизинге — их владельцы должны были разорвать контракты с российской авиакомпанией из-за западных санкций в ответ на военную операцию России на Украине. Позже компания выкупила часть самолетов и начала возобновлять рейсы по международным направлениям.

Теги
Аэрофлот Сейшельские острова полеты
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