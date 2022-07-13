«Аэрофлот» с 20 июля возобновит полеты в Пекин

Ранее компания запустила рейсы в Шанхай и Гуанчжоу. Несмотря на это, туристические поездки в Китай по-прежнему запрещены

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«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Полеты будут выполнятся раз в неделю на самолетах Airbus A330. Первый полет в Пекин запланирован на 20 июля в 12:40. Продажа билетов на рейсы открыта.

Россия и Китай возобновили авиасообщение в марте этого года. Кроме Пекина самолеты «Аэрофлота» выполняют рейсы в Гуанчжоу и Шанхай. Также «Аэрофлот» открыл продажи на рейс Москва — Чэнду — Москва. Ранее рейсы в Китай были отменены из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на разрешение полетов, въезд туристов в Китай по-прежнему запрещен. Страна не выдает туристические визы.

Крупнейшие лизингодатели с 28 февраля стали прекращать сотрудничество с авиакомпаниями из России и отзывать свои самолеты, в Росавиации посоветовали им не выполнять рейсы за рубеж на самолетах, находящихся в лизинге у иностранных компаний, из-за высокого риска ареста судна. На этом фоне российские авиакомпании стали отменять международные полеты.

В конце мая Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Один из источников РБК объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание). Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает собеседник. Но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.

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Российские перевозчики обновили информацию. Но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

Другой собеседник РБК в российской авиакомпании подтвердил, что без сертификата о дерегистрации самолеты не допускаются к полетам в Китай.