«Аэрофлот» ввел пенсионный тариф на рейсы из трех городов России
Пенсионеры смогут купить билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в некоторые города России по фиксированной льготной цене, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Тариф действует на перелеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.
«[Тариф] распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск», — уточняют в компании.
Приобретенный по этому тарифу билет также предоставляет одно место багажа. Кроме того, для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют с пенсионером, предусмотрена дополнительная скидка на билет в размере 25%.
Согласно информации на сайте авиакомпании, билеты по льготному тарифу можно приобрести на полеты в том числе в Екатеринбург, Минеральные воды и Сочи. Цены билетов на рейсы отличаются: самый дешевые перелеты из Москвы — в Санкт- Петербург и Нижний Новгород, билет стоит 1,5 тыс. руб. Аналогичные цены для пенсионеров действуют и на полеты обратно в эти города. Из Петербурга в Нижний Новгород можно улететь за 2 тыс. руб.
Самый дешевый билет из Красноярска — в Иркутск, за 2,5 тыс. руб. в одну сторону. Максимальная цена льготного пенсионного билета из Москвы, Петербурга и Красноярска составляет 7 тыс. руб.
В конце июня Росавиация определила список авиакомпаний, которые получат 100 млрд руб. субсидий от правительства на возмещение расходов на перевозки пассажиров на внутренних маршрутах.
«Аэрофлот» получит четверть от общей суммы — 25,7 млрд руб., авиакомпании «Россия» выплатят 10,2 млрд руб.
Выплаты за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года перечисляют авиакомпаниям начиная с июля 2022 года, ежемесячно до конца года.