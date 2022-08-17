Североуральца отправили в колонию за угрозы полицейским учебным автоматом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
«Аэрофлот» ввел пенсионный тариф на рейсы из трех городов России Общество, 13:44
Как Европа страдает от аномальной жары. Фоторепортаж Life, 13:43
Правительство вернуло масочный режим в Белом доме Политика, 13:42
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 13:37
Субсидии и гранты: как государство планирует растить специалистов по ИИ Национальные проекты, 13:34
Олимпийский чемпион Нагорный научил Щербакову делать сальто назад Спорт, 13:29
Регионы обсудили лучшие инвестиционные практики в Центральном округе Партнерский материал, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Субсидии и гранты: как государство планирует растить специалистов по ИИ Национальные проекты, 13:18
В ДНР сообщили, что заняли поселок Вершина в Запорожье Политика, 13:17
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 13:14
Нормы, лицензия, штрафы: как законно сделать колодец или скважину на даче Недвижимость, 13:06
Москалькова анонсировала упрощение регистрации для беженцев с Украины Общество, 13:05
К тушению места взрывов боеприпасов в Крыму привлекут вертолеты Политика, 13:01
Общество ,  
0 

Североуральца отправили в колонию за угрозы полицейским учебным автоматом

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Североуральске суд приговорил к двум в колонии строго режима местного жителя Игоря Черлата за угрозы полицейским учебным автоматом Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с использованием им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении.

Открывший стрельбу у Стены Плача мужчина сдался полиции
Общество
Фото:Maya Alleruzzo / AP

По данным прокуратуры, в июне 2021 года Черлат и его знакомые нарушали порядок в общественном месте.

Выехавшие на место патрульные задержали одного из нарушителей порядка. Тогда Черлат, будучи в состоянии опьянения, взял учебный автомат Калашникова АКМ модели «ВПО-911», взвел затвор, имитируя перевод автомата в боевое положение, и направил его дуло на полицейского, сопровождая свои действия словесными угрозами применения насилия.

В прокуратуре указали, что данная модель не является огнестрельным оружием и не предназначена для стрельбы, однако имеет массу и размеры, соответствующие параметрам боевого автомата.

В ответ полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух, Черлат бросил учебный автомат на землю, и его задержали. В прокуратуре добавили, что мужчина ранее уже был судим и вышел из колонии в ноябре 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу
Кейсы
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Тендеры: как не угодить в ловушку мошенников — 5 советов
Инструкции
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи

Еще одно уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) возбудили в середине июня в Москве против четверых активистов «Стопхама», которые поругались с сотрудниками подразделения «Гром» МВД.

По данным Telegram-канала Baza, конфликт произошел возле ресторана на Ярославском шоссе из-за припаркованного сотрудниками спецназа МВД автомобиля. Активисты «Стопхама» начали ругаться с полицейскими, преградили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот». Конфликт перерос в драку, в результате активистов задержали, а на следующий день арестовали.

Основатель движения Дмитрий Чугунов в разговоре с РБК отмечал, что активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями».

Теги
угрозы полиция Свердловская область
Материалы по теме
Полицейские задержали журналиста «МК» Льва Сперанского
Общество
Полиция задержала в Москве владельцев сети подпольных обменников
Общество
Суд приговорил основателя «Омбудсмена полиции» к пяти годам колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter