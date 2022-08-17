Североуральца отправили в колонию за угрозы полицейским учебным автоматом

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Североуральске суд приговорил к двум в колонии строго режима местного жителя Игоря Черлата за угрозы полицейским учебным автоматом Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с использованием им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в июне 2021 года Черлат и его знакомые нарушали порядок в общественном месте.

Выехавшие на место патрульные задержали одного из нарушителей порядка. Тогда Черлат, будучи в состоянии опьянения, взял учебный автомат Калашникова АКМ модели «ВПО-911», взвел затвор, имитируя перевод автомата в боевое положение, и направил его дуло на полицейского, сопровождая свои действия словесными угрозами применения насилия.

В прокуратуре указали, что данная модель не является огнестрельным оружием и не предназначена для стрельбы, однако имеет массу и размеры, соответствующие параметрам боевого автомата.

В ответ полицейский выстрелил из табельного оружия в воздух, Черлат бросил учебный автомат на землю, и его задержали. В прокуратуре добавили, что мужчина ранее уже был судим и вышел из колонии в ноябре 2020 года.

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Еще одно уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) возбудили в середине июня в Москве против четверых активистов «Стопхама», которые поругались с сотрудниками подразделения «Гром» МВД.

По данным Telegram-канала Baza, конфликт произошел возле ресторана на Ярославском шоссе из-за припаркованного сотрудниками спецназа МВД автомобиля. Активисты «Стопхама» начали ругаться с полицейскими, преградили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот». Конфликт перерос в драку, в результате активистов задержали, а на следующий день арестовали.

Основатель движения Дмитрий Чугунов в разговоре с РБК отмечал, что активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями».