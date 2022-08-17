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Каждый девятый врач отказался работать во время отпуска

Около 11% врачей и 9% программистов заявили, что принципиально не работают во время отпуска, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК). При этом чаще других на работу в отпуске отвлекаются главные бухгалтеры (56%) и менеджеры по продажам (54%).

В опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет. Опрос проводился с 13 июля по 16 августа среди жителей 420 населенных пунктов России.

Среди опрошенных россиян трое из четверых уделяют внимание на решение рабочих вопросов во время отдыха. Причем 36% из них делают это часто, а четверо из десяти — время от времени. Мужчины и женщины отвлекаются на работу в отпуске почти одинаково: 37% и 35% отвлекаются часто, по 40% отвлекаются иногда.

Больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (84%). 14% респондентов сказали, что не сталкиваются с необходимостью работать в отпуске. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 6% участников опроса.

Число россиян без средств на отпуск выросло до 35%
Общество
Фото:Markus Scholz / Global Look Press

В середине июля сервис Superjob провел еще один опрос, в результате которого выяснилось, что 48% россиян оказались недовольны отпуском этого лета. Женщины чаще получают отпуск, когда хотят, чем мужчины. Такой ответ на вопрос о сроках каникул дали 68% женщин и 64% мужчин.

Просьбу дать отпуск в запрошенный срок отклонили работодатели 26% мужчин и 23% женщин. Среди причин отказа респонденты упоминали регламент («У учителей отпуск возможен только в каникулы»), приоритет для сотрудниц с маленькими детьми, возможность каникул исключительно между вахтами и несогласие работодателя.

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