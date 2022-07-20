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Война в Сирии ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников у авиабазы в Сирии

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в двух километрах от российской авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших или материального ущерба не было, база работает в плановом режиме, сообщил представитель российского воинского контингента в стране, передает ТАСС.

«20 июля 2022 г. около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления», — рассказал он.

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Фото:SANA / AP

После вывода основной части российских войск из Сирии в конце 2017 года военные из России остались только на авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Оба военных объекта Сирия предоставила в распоряжение России сроком на 49 лет.

Представители российского контингента в Сирии неоднократно сообщали об уничтожении беспилотников боевиков у авиабазы или обстреле военного объекта дронами. 

Теги
Сирия Минобороны Хмеймим беспилотник
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